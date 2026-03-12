أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم (الخميس) أن أسواق الطاقة العالمية تمر حالياً بـ«نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن قرار الوكالة بصرف 400 مليون برميل من الاحتياطيات الإستراتيجية أحدث تأثيراً قوياً على الأسواق.



وأوضح «بيرول» خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة إسطنبول، أن قرار الوكالة جاء استجابةً مباشرة لإغلاق مضيق هرمز، وهو الممر الملاحي الأكثر أهمية لتجارة النفط عالمياً، مما أوجد حالة من عدم اليقين بشأن أمن الطاقة في الدول المستهلكة، وفقا لوكالات إعلامية غربية.



وتضمنت توصية الوكالة، التي تضم في عضويتها كبار الدول المستهلكة للنفط، الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات الإستراتيجية العالمية، وهو أكبر تدخل من نوعه في التاريخ، في خطوة تهدف للتخفيف من حدة واحدة من أسوأ صدمات أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي.