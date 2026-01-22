أظهرت بيانات الجمارك أن الصين صدّرت نحو 5,100 طن من الفضة خلال العام الماضي وهو أعلى مستوى للصادرات فيما لا يقل عن 16 عاماً.



ورغم أن تمديد نظام تراخيص تصدير الفضة في الصين حتى عام 2027 أثار قلق المستثمرين ودعم موجة صعود قوية للأسعار إلى مستويات قياسية فوق 95 دولاراً للأوقية، إلا أن محللين ومصدّرين كبار يؤكدون أن السياسات لم تشهد تغييراً جوهرياً.



كبح مشروط



تتم معظم الصادرات الصينية للفضة ضمن ترتيبات «التجارة التصنيعية» وإعادة التصدير المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، ما يجعل أي كبح حاد للصادرات مشروطاً بإلغاء إعفاءات ضريبية واسعة النطاق.



وشهدت أسعار الفضة في يناير 2026 أداءً صعودياً لافتاً؛ إذ بدأت الشهر عند 72.36 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى يومي عند 94.43 دولار في 20 يناير الجاري، وهو ارتفاع بنسبة 30.5% منذ بداية العام.



قفزة تاريخية



يأتي هذا الزخم امتداداً لقفزة تاريخية في عام 2025، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 147% خلال 12 شهراً، مدفوعة بعجز المعروض العالمي وتوسع الاستخدامات الصناعية في الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والشرائح الإلكترونية.



ورغم الارتفاع الجماعي للذهب والفضة والبلاديوم والبلاتينيوم، إلا أن محللي الأسواق يشيرون إلى أن الفضة تملك «عزم تسارع» يفوق الذهب، حيث تتحرك في سوق أصغر حجماً، ما يجعل الطلب الاستثماري والصناعي قادراً على دفع أسعارها أسرع بكثير مقارنة بالذهب.