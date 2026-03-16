أكد الفنان المصري وليد فواز أنه واجه ضغوطًا نفسية وجسدية خلال مشاركته في 4 أعمال درامية بموسم 2026، موضحًا أن أصعب ما يواجهه هو التنقل السريع بين أدوار مختلفة وسط ضغط تصوير متواصل.

وأضاف فواز في تصريح خاص إلى «عكاظ» أن خبرته الفنية ساعدته على تجاوز هذه الصعوبات وأداء أدواره بكفاءة، معربًا عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها من الجمهور على أعماله الفنية.

دور مثير في رأس الأفعى

وتحدث وليد فواز عن دوره في مسلسل «رأس الأفعى»، موضحًا أن الشخصية أثارت اهتمامه منذ اللحظة الأولى لقراءته السيناريو، مضيفاً أن غيابه عن أعمال مثل «الاختيار» بسبب السفر والانشغال جعله متحمسًا لهذه الفرصة، خصوصًا لتقديم شخصية تتحكم في العديد من الملفات الحساسة داخل التنظيم بعيدًا عن الأضواء.

وبشأن مسلسله «درش»، أوضح وليد فواز أن الدور الذي يؤديه يمثل تحديًا مميزًا بالنسبة له، نظرًا إلى اختلاف طبيعة الشخصية وعالمها الدرامي عن أعماله السابقة.

وأضاف أنه ركز أثناء التحضير على تفاصيل دقيقة تشمل نبرة الكلام، وحركات الجسد، وردود الأفعال، ليتمكن من تقديم الشخصية بطريقة متقنة وواقعية.

أعماله في رمضان 2026

يشار إلى أن وليد يشارك في موسم دراما رمضان 2026 بـ4 مسلسلات هي: «بيبو، رأس الأفعى، فن الحرب، درش».