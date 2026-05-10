في مفاجأة لم يتوقعها أشد المتشائمين، واجه الفنان المصري محمد سعد ليلة سينمائية «قاسية»، بعدما كشفت أرقام شباك التذاكر تراجعاً حاداً لفيلمه الجديد «فاميلي بزنس». الأرقام الرسمية ليوم أمس (السبت)، سجلت حضور 191 شخصاً فقط في كافة دور العرض المصرية، بإيرادات لم تتجاوز 23.4 ألف جنيه، ليجد بطل «اللمبي» نفسه متذيلاً قائمة الأفلام المعروضة.

عودة لم تكتمل بالنجاح

رغم مراهنة سعد على قصة إنسانية كوميدية تدور حول عائلة فقيرة تحاول خداع القدر بالعمل «سراً» داخل قصر عائلة ثرية، إلا أن الجمهور بدا زاهداً في التجربة. الفيلم الذي يشارك في بطولته نجوم مثل غادة عادل ومحمود عبدالمغني، لم ينجح في جذب العائلات المصرية التي لطالما كانت تعتبر «اللمبي» هو الحصان الرابح في مواسم الأعياد والإجازات.

هل فقد محمد سعد بوصلة الجمهور؟

هذا السقوط المدوّي يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة داخل الوسط الفني: هل انتهى عصر الشخصيات النمطية التي اشتهر بها محمد سعد؟ الأرقام لا تكذب، فبينما تشتعل المنافسة بين النجوم الشباب، يبدو أن خطة «فاميلي بزنس» الدعائية لم تكن كافية لإقناع المشاهد بأن محمد سعد لديه «ثوب جديد» ليرتديه في السينما.

وبينما يواصل الفيلم عرضه، يبقى السؤال الأهم: هل سيتم سحب الفيلم من دور العرض قريباً؟ الأزمة الحقيقية ليست في الرقم فحسب، بل في «فقدان الرهان الجماهيري» الذي صنع نجومية محمد سعد لسنوات طويلة، لتتحول عودته المرتقبة إلى واحدة من أضعف المفاجآت في موسم السينما الحالي.