أعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه أن من المقرر الانتهاء من إجراءات الإفراج عن جزء من احتياطي النفط الوطني في الأيام القادمة.



وقالت في مؤتمر صحفي: «سنطلق جزءاً من الاحتياطي النفطي الوطني في الأسواق بالتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».



وأضافت: «لا تزال إجراءات إطلاق الاحتياطي النفطي قيد التنفيذ، وسننتهي منها في الأيام القليلة القادمة».



يُذكر أن ألمانيا تُعد الاقتصاد الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي.



مخزونات كبيرة



وكان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، قد أعلن في وقت سابق، أن الدول الأعضاء قد تلجأ إلى الإفراج عن مزيد من احتياطيات النفط إذا دعت الحاجة.



وقال «بيرول» في بيان: «إن المخزونات النفطية المتبقية لدى الدول الأعضاء لا تزال كبيرة رغم القرار الأخير بسحب نحو 400 مليون برميل».



وأوضح المدير التنفيذي للوكالة أن الدول الأعضاء ستظل تمتلك أكثر من 1.4 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة حتى بعد استكمال عملية السحب الحالية.



وأشار إلى أن الإفراج الجاري عن الاحتياطيات لن يؤدي إلا إلى خفض المخزونات الإستراتيجية لدى الدول الأعضاء في الوكالة بنحو 20% فقط.