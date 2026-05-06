كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي.



وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 2.3 مليون برميل لتصل إلى 457.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول مايو الماضي.



تشغيل المصافي



وأضافت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 648 ألف برميل خلال الأسبوع.



وقالت الإدارة إن معدل معالجة النفط الخام في المصافي انخفض 42 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية في نفس الفترة.



صافي واردات



وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 219.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 102.3 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.4 مليون برميل.



وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 1.42 مليون برميل يوميا.