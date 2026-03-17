ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بدولة قطر لشهر فبرايرالماضي مستوى بلغ 110.60 نقطة، بنسبة 0.64% مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 2.51% قياساً مع الشهر ذاته من عام 2025م.



وعزت بيانات «المجلس الوطني للتخطيط» الارتفاع الشهري إلى ارتفاع 4 مجموعات هي: السلع والخدمات الأخرى بنسبة 9.67%، تليها الملابس والأحذية بنسبة 2.39%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.16%، وأخيراً السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.32%.



أما بالنسبة للانخفاض الشهري، فقد حدث في مجموعة النقل بنسبة 0.77%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.61%، ثم المطاعم والفنادق بنسبة 0.26%، وأخيراً مجموعة الاتصالات بنسبة 0.08%، فيما لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم.



التغير السنوي



وبمقارنة شهر فبراير 2026 بالشهر المناظر له في عام 2025م (التغير السنوي)، يعود الارتفاع إلى ثماني مجموعات تصدرتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 21.16%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 4.92%، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.16%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.45%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.05%، والتعليم بنسبة 2.04%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.72%، وأخيراً مجموعة الاتصالات بنسبة 0.66%.



3 مجموعات



في المقابل، أظهرت الأرقام القياسية انخفاضاً سنوياً في ثلاث مجموعات هي: المطاعم والفنادق بنسبة 2%، تليها مجموعة النقل بنسبة 1.70%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.38%، في حين لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.



وعند استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بلغ الرقم القياسي 115.38 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.71% مقارنة مع شهر يناير 2026م، وارتفاعاً بنسبة 2.91% مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2025م.



يذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي يقيس التضخم، يضم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على أساس سنة 2018م.