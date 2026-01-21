عقد مجلس التجارة والاستثمار السعودي-الأمريكي اجتماعه التاسع في العاصمة الرياض، برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية من الجانب السعودي، ومكتب الممثل التجاري الأمريكي من الجانب الأمريكي، ومشاركة 20 جهة من كلا الجانبين.



وناقش الاجتماع 31 مبادرة مشتركة ووطنية وأنشطة مشتركة في مختلف المجالات تعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية الاقتصادية والتجارية لرؤية المملكة 2030.



تعزيز التعاون



ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مراجعة السياسات التجارية والاستثمارية، ومعالجة العوائق، ودعم الحوار الفني بين الجهات المعنية، كما يركز على تطوير السياسات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التجارة ومعالجة العوائق الفنية والتنظيمية، ودعم التعاون في تدابير الصحة والصحة النباتية والمنتجات الزراعية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتنمية التجارة الرقمية والابتكار والتقنيات الناشئة.