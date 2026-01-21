أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، رغم التحديات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تداعيات الحرب في قطاع غزة، التي كبّدت البلاد خسائر مباشرة كبيرة.



وقال السيسي، في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس:«مصر فقدت نحو 9 مليارات دولار من العوائد المباشرة لقناة السويس نتيجة الحرب، في واحدة من أبرز التداعيات الاقتصادية للصراع على الاقتصاد المصري».



الإصلاح الاقتصادي



وشدد الرئيس المصري على أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن التخارج الحكومي من بعض الأنشطة الاقتصادية يمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للتوسع والنمو.



وأوضح أن الحكومة تواصل تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.



وأشار السيسي إلى أن البنية التحتية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.



وأفاد بأن الخطة الاقتصادية المصرية شاملة، وتتضمن التركيز على قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل على تأمين احتياجات الطاقة اللازمة لدعم تطوير هذه القطاعات الجديدة.