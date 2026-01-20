ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستفرض رسوماً جمركية جديدة «بشكل شبه فوري» في حال قررت المحكمة العليا إلغاء الرسوم الشاملة التي أطلقها الرئيس بموجب قانون الطوارئ.



ونقلت الصحيفة عن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير قوله، في مقابلة نُشرت أمس (الإثنين)، أن الإدارة ستبدأ «في اليوم التالي مباشرة» استبدال الرسوم الملغاة بضرائب ورسوم أخرى.



ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن هذه الرسوم خلال الأسابيع القادمة، وربما في وقت مبكر من يوم الثلاثاء القادم، وفقاً للتقرير.



ويُعد الطعن القانوني المعروض أمام المحكمة اختباراً كبيراً لصلاحيات الرئيس الأمريكي، وكذلك لمدى استعداد المحكمة العليا لكبح بعض الصلاحيات الواسعة التي طالب بها الرئيس ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.