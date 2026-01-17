أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أن بلادها وقعت أول عقد لتصدير غاز البترول المسال (LPG).



وقالت رودريغيز خلال فعالية نقلها التلفزيون الرسمي: «نشهد اليوم توقيع أول عقد لتسويق غاز البترول المسال في تاريخ فنزويلا، نحن نفي بالتزاماتنا تجاه الرئيس نيكولاس مادورو وشعبنا».



وتنتج فنزويلا غاز البترول المسال في مجمع خوسيه للتكرير شرق البلاد. إلا أن مستويات الإنتاج تراجعت خلال السنوات الأخيرة بفعل نقص الاستثمارات وكثرة الاضطرابات، ما أدى إلى نقص الإمدادات الذي أثر على المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.



توسيع الصادرات



ويشكل الغاز المرافق، الذي يُستخرج إلى جانب النفط، جزءاً كبيراً من إمدادات الغاز في فنزويلا. وبينما تنفذ بعض الشركات مشاريع لاستغلال هذا الوقود، لا يزال الجزء الأكبر منه يُحرق حالياً.



ويتطلب توسيع صادرات الغاز تنسيقاً سياسياً مع الولايات المتحدة في أعقاب إلقاء إدارة الرئيس دونالد ترمب القبض على مادورو.



وتأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه رودريغيز على إعادة تقديم فنزويلا كوجهة منفتحة على الاستثمار الأجنبي، عبر تخفيف قيود استمرت لفترة طويلة على قطاع الطاقة، مع تكيف الحكومة مع واقع سياسي جديد أعقب الإطاحة بمادورو.