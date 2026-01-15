أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تسجيل الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 3.1% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر 2025م، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024م.

وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيس إلى زيادة أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 5.7%، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.6%.

وبيّنت البيانات أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل شهدت ارتفاعاً مدفوعة بزيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.2%، وارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 7.8% خلال ديسمبر 2025م مقارنة بنظيرتها من العام السابق.

كما سجلت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً نتيجة زيادة أسعار منتجات الزراعة بنسبة 5.0%، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 1.2%.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.1%، متأثرة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 5.4%، وأسعار المنتجات المعدنية المصنوعة بنسبة 3.4%.

وأفادت الإحصاءات بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.2%، نتيجة زيادة أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.7%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 1.2%.

في المقابل، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.1%، متأثرة بانخفاض أسعار الأحجار والرمل بالنسبة نفسها.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 1.0% خلال شهر ديسمبر 2025م مقارنة بشهر نوفمبر 2025م، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 1.8%، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.8%، وأسعار الأثاث والسلع الأخرى القابلة للنقل غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 1.0%.

كما ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.5% على أساس شهري، نتيجة زيادة أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.9%، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.8%.

وسجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.0%، وأسعار الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 0.6%.

في حين استقرت أسعار كل من الخامات والمعادن، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر خلال شهر ديسمبر 2025م.

وأشارت الهيئة إلى أن مؤشر أسعار الجملة يعكس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة تضم 343 بنداً، يتم جمع أسعارها شهرياً من مدن الرياض وجدة والدمام، مع اعتماد عام 2014م كسنة أساس، ويتم نشر الإحصاءات بصفة شهرية وفق منهجية معتمدة.