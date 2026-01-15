تراجعت أسعار الذهب، ​اليوم الخميس، مع جني المتداولين للأرباح بعد مكاسب قياسية لثلاث جلسات متتالية، في حين قلصت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وإيران من الطلب على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة ​01:37 بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.6%) ليصل إلى (4,594.66) دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​تسليم فبراير بنسبة (0.8%) لتصل إلى (4,599.50) دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (5.3%) مسجلة (87.88) دولار للأوقية، ونزل البلاتين في المعاملات ​الفورية (4%) ليصل إلى (2,288.05) دولار للأوقية، وخسر البلاديوم (2.5%) مسجلاً (1,753.53) دولار للأوقية.