انخفض عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي بشكل حاد في الربع الثالث متأثراً بفرض الرسوم الجمركية على الواردات مع زيادة الإيرادات الأساسية.



وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم: «العجز في ميزان المعاملات الجارية الأمريكي، الذي يقيس تدفق البضائع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد وخارجها، انكمش بمقدار 22.8 مليار دولار أو 9.2% إلى 226.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث ⁠من عام 2023».



واردات السلع الاستهلاكية



وتراجعت واردات السلع 5 مليارات دولار ⁠إلى 815.4 مليار دولار في ‌الربع الثالث متأثرة بانخفاض واردات ⁠السلع الاستهلاكية. وفي المقابل ارتفعت واردات الذهب. وزادت أيضاً واردات الخدمات 3.1 مليار دولار إلى 225 مليار دولار.



وانخفضت صادرات ⁠السلع 1.9 مليار دولار إلى 548 مليار دولار متأثرة بأسعار الذهب رغم زيادة صادرات السلع ‌الرأسمالية والاستهلاكية. وزادت صادرات الخدمات 11.7 مليار دولار إلى 314.2 مليار دولار.



تقلُّص عجز «السلع»



وتقلص العجز في تجارة السلع إلى 267.4 مليار دولار من 270.4 مليار دولار في الربع السابق.



وارتفعت الإيرادات الأساسية 16.3 مليار دولار إلى 395.‍2 مليار دولار مدفوعة بزيادة في إيرادات الاستثمار المباشر، في حين صعدت مدفوعات الإيرادات الأساسية 5.3 مليار دولار إلى 390 مليار دولار.



وانخفضت الإيرادات الثانوية مليارَي دولار إلى 44.4 مليار دولار، في حين هبطت مدفوعات الإيرادات الثانوية 2.1 مليار دولار إلى 97.9 مليار دولار ‌مع انخفاض التحويلات الحكومية العامة.