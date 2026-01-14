كشف تقرير المخاطر العالمية السنوي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم، أن خطورة حدوث مواجهة جيو اقتصادية تصاعدت بقوة، حسبما قال صانعو القرارات، وتصنف حالياً على أنها التهديد الأكثر خطورة على الاستقرار العالمي هذا العام.



وقال 18% من بين أكثر من 1,300 خبير تم استطلاع رأيهم في أنحاء العالم من القطاعات التجارية والأكاديمية والحكومية ومنظمات دولية والمجتمع المدني إن هذه المواجهات تعد أكبر خطورة تهدد باندلاع أزمة عالمية.



وجرى إصدار النتائج قبل أيام من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس المقرر من 19 حتى 23 يناير الجاري، الذي من المقرر أن يحضره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



أزمة عالمية



ورغم أن التقرير لم يذكر دولاً بعينها، فإن تعريف المنتدى الاقتصادي العالمي يصف الإجراءات مثل تقييد السلع والمعرفة والخدمات أو التكنولوجيا لبناء الاكتفاء الذاتي وتقييد المنافسين الجيوسياسيين وتوطيد مناطق النفوذ.



وتشمل الأدوات لتطبيق ذلك إجراءات العملة والقيود على الاستثمار والعقوبات والمساعدات الحكومية والدعم، إضافة إلى القيود على التجارة.



وجاء الصراع بين الدول في المرتبة الثانية بين المخاطر التي من المرجح بصورة كبيرة أن تثير أزمة عالمية هذا العام، تليه الظواهر المتعلقة بالطقس المتقلب، وذلك حسبما قال المشاركون في استطلاع أجرى في أغسطس وسبتمبر الماضيين.



التباطؤ والتضخم



وفيما يتعلق بالعامين القادمين، يُنظر إلى أي مواجهة جيو اقتصادية على أنها تحمل أكبر احتمالية لإثارة أزمة، لترتفع من المرتبة التاسعة إلى الأولى مقارنة بالاستطلاع السابق.



وصنفت المخاطر مثل التباطؤ الاقتصادي والتضخم وفقاعات الأصول وعرقلة البنية التحتية المهمة على أنها تنطوي على خطورة عالية.



ومع ذلك، على مدار 10 أعوام، صنف الطقس المتقلب وخسارة التنوع البيئي على أنهما سيكونان الأكثر حدة من بين المخاطر العالمية.