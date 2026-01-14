ارتفع الذهب اليوم، ليقترب من المستويات القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 90 دولارًا للأوقية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.6%) ليلامس مستويات (4615.85) دولار للأونصة ​بحلول الساعة 0211 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة (0.5%) إلى 4624 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية متجاوزة (90) دولارًا للأوقية للمرة الأولى، فيما صعد البلاتين بنسبة (3.5%) إلى (2405.30) دولار وزاد البلاديوم بنسبة (1.8%) إلى (1873) دولارًا.