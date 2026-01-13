استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها التاريخية خلال تعاملات اليوم، مع تقييم الأسواق تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية.



وسجل الذهب في المعاملات الفورية 4,588.9 دولار للأوقية، بعدما بلغ مستوى قياسيًا عند 4,629.4 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.



في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم مارس بنسبة 0.4% إلى 4,596.81 دولار للأوقية.



الفضة تقترب من 85 دولاراً



وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة عند 84.94 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا بلغ 86.22 دولار في الجلسة السابقة.



وتراجع سعر البلاتين بنسبة 1.4% إلى 2,310.09 دولار للأوقية، بعدما حقق مكاسب تجاوزت 3% يوم الاثنين، وانخفضت العقود القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6% إلى 13,089.20 دولار للطن، في حين تراجعت العقود الأمريكية بنسبة 0.3% إلى 5.99 دولارات للرطل.



ورغم التراجع، لا تزال الأسعار قرب أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها الأسبوع الماضي، بعد مكاسب قوية خلال الجلسة السابقة.