السياسات الاقتصادية الناجحة للدولة تدفع ارتفاع أسعار الأراضي بالقاهرة الجديدة لمستويات قياسية نتيجة جهود الدولة وكافة مؤسساتها لما تشمله من تطورات في البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للأرض لمليار دولار.

في إطار التعاون المثمر بين شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية وجهاز مشروعات الأراضي، وفي ضوء حرص شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتعزيز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية، تعلن الشركة عن إتمام إجراءات شراء قطعة أرض مشروع كومباوند سعادة القاهرة الجديدة التابعة لجهاز مشروعات الأراضي، ويأتي هذا التعاقد كخطوة إستراتيجية تعكس مستوى الثقة والتكامل بين الجانبين، حيث أسهمت هذه الخطوة في رفع القيمة التسويقية للمنطقة وتعزيز مكانتها الاستثمارية، بما يدعم استقرار ونمو سوق الأراضي ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين.

وتؤكد شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية أن هذا التعاقد يمثل إضافة نوعية لمحفظة استثماراتها العقارية، وانعكاساً لرؤيتها في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تتماشي مع خطط الدولة للتوسع العمراني، وتسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وخلق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري. وتجدد شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية التزامها بمواصلة الاستثمار في السوق المصري، والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشروعات تحقق التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية تأسست عام 2021 تحت قيادة معالي سمو الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بإمارة عجمان ورئيس مجلس إدارة الشركة، وتستند إلى تحالف من الخبرات والكفاءات الإقليمية التي تمكنها من المنافسة بقوة في سوق التطوير العقاري المصري.