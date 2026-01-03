أفاد أشخاص مطلعون بأن وزارة الخزانة الأرجنتينية باعت دولارات أخيراً؛ للحد من تراجع البيزو، وذلك في أول يوم لتطبيق قواعد جديدة تسمح بتقلبات أوسع في سعر الصرف.



وقدّر تجار، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً إلى سرية المعلومات، حجم المبيعات بما يتراوح بين 150 و200 مليون دولار.



ولم ترد وزارة الخزانة فوراً على طلب التعليق، ورفض البنك المركزي الأرجنتيني الإدلاء بتعليق،



وانخفض البيزو الأرجنتيني بنسبة 1.4% ليصل إلى 1,475 مقابل الدولار يوم الجمعة الماضي، في أول جلسة تداول من العام الجديد التي شهدت بدء العمل بنظام نطاقات التداول الجديد لسوق الصرف الأجنبي في الأرجنتين.



التضخم الشهري



وبموجب الإطار الجديد، الذي أُعلن في ديسمبر الماضي، ستتوسع نطاقات تداول البيزو بوتيرة تعادل معدل التضخم الشهري، بدلاً من تقييدها عند 1% شهرياً.



وتستعد الأرجنتين لسداد مستحقات على سنداتها المقومة بالدولار في 9 يناير الجاري. ويُبدي المستثمرون ثقة في قدرة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على الوفاء بالتزاماتها، التي تشمل أصل الدين والفوائد، إذ يتم تداول السندات القائمة المستحقة بين عامي 2030 و2038 عند مستويات تتجاوز 75 سنتاً للدولار، وفق بيانات جمعتها «بلومبيرغ».