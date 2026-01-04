أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث محافظة الفروانية وبالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تمكنت من رصد حساب على إحدى منصات التواصل الاجتماعي قام بنشر مقطع مصور مخالف للآداب العامة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن المقطع المتداول أظهر تجمعاً لعدد من الأشخاص من الجالية الهندية داخل أحد المخيمات بمنطقة المطلاع، ظهروا بممارسات وسلوكيات غير لائقة، شملت التشبه بالنساء، وبما من شأنه المساس بالقيم المجتمعية، ويُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.

وأكدت أنه وبإجراء التحريات اللازمة حول الحساب المرصود، تم التوصل إلى مالكه وضبطه، وبمواجهته أقر بأن الحساب يعود له، وبأن الأشخاص الظاهرين في المقطع المصور كانوا برفقته أثناء تصوير ونشر المقطع. كما أسفرت التحريات والإجراءات الأمنية عن ضبط جميع الأشخاص الظاهرين في المقطع المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص، تطبيقاً للقانون واستكمالاً للإجراءات المتبعة.