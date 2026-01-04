ينطلق «معرض الصناعات الوطنية الاستهلاكية» غداً، في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، ليجمع الشركات والمصانع الوطنية، بهدفِ إبراز جودة «الصناعة السعودية» وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية في أسواق مكة المكرمة التي تشهد حراكاً تجارياً وقوة شرائية عالية.



نافذة حيوية



وأكد عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعية نايف الزايدي أن مثل هذه المعارض تمثل نافذة حيوية ومهمة للمصانع الوطنية لتقديم منتجاتها مباشرة للمستهلك، ودعم جميع المبادرات التي تبرز جودة المنتج السعودي، وتسهم في رفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».



ويتميز المعرض الذي يستمر 11 يوماً، بتنوع أجنحته التي تغطي جميع الاحتياجات اليومية من المنتجات الغذائية والاستهلاكية والأجهزة المنزلية وحلول البناء، ويستقبل زواره يومياً من 4:00 عصراً حتى 11:00 مساءً.