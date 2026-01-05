يستعد الفنان السوري بسام كوسا لخوض تجربة مسرحية جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته السادسة، من خلال عرض مسرحي يحمل عنوان «ڤيڤا لاڤيتا»، يقدم فيه مزيجاً من الكوميديا والدراما، بمشاركة مجموعة من نجوم الفن السوري.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن الملصق الدعائي الرسمي للمسرحية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ملامح البوستر

وظهر في البوستر النجم بسام كوسا إلى جانب النجمة السعودية أسيل عمران وأبطال العمل، ومن المقرر إطلاق تذاكر الحفل خلال الفترة القادمة.

صنّاع العمل

يشارك في المسرحية كل من بسام كوسا، وأسيل عمران، ونادين تحسين بيك، وعلاء الزعبي، ويزن خليل، ونانسي خوري، وأيمن عبدالسلام، ووسام رضا، وكرم شنان، وشادي الصفدي، والفرزدق ديوب، بينما تتولى الإخراج المخرجة رغداء شعراني.

قصة المسرحية

وتعيد مسرحية «ڤيڤا لاڤيتا» طرح قصة روميو وجولييت برؤية حديثة تناسب روح العصر، وتقدم أحداثها على المسرح باللغة العربية الفصحى، ضمن عروض تمتد من 9 حتى 15 يناير الجاري.