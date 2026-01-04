أعلنت وزارة المالية اليوم، بدء تطبيق إلزام جميع الجهات الحكومية بطرح وبيع المنقولات الحكومية من خلال خدمة مزاد اعتماد الإلكتروني التابعة لمنصة اعتماد، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.



وقالت الوزارة في بيان إن «هذا الإجراء في إطار التحول الرقمي الذي تقوده الوزارة في الخدمات المالية الحكومية، إذ يتيح مزاد اعتماد للجهات الحكومية تنفيذ عمليات العرض والبيع بشكل إلكتروني كامل، بدءاً من إدخال بيانات المنقولات وتسعيرها، مروراً بالإعلان واستقبال عروض المزايدين، وحتى الترسية وإصدار الفواتير إلكترونياً».



منافسة عادلة



وأكدت الوزارة أن إلزامية الطرح عبر المنصة تسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد والقطاع الخاص، وتمكّن الجميع من الاطلاع والمشاركة في المزادات الحكومية بكل يسر ووضوح، ما يعزز المنافسة العادلة ويضمن الاستفادة المثلى من الأصول العامة.



تسهيل الإجراءات



ويعد «مزاد اعتماد» من الخدمات الرئيسية في منصة اعتماد، ويستهدف تسهيل إجراءات بيع المنقولات الحكومية وزيادة كفاءة التصرف فيها، بما يواكب أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير الإدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية.



ويمكن للجهات الحكومية تنفيذ عمليات الطرح عبر حساباتها في منصة اعتماد، فيما يمكن للأفراد والقطاع الخاص الاطلاع على المزادات والمشاركة فيها.