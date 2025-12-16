تراجعت أسعار النفط خلال تعاملاتها، اليوم (الثلاثاء)، لتعمق خسائرها التي سجلتها الجلسة الماضية، مع تقييم الأسواق احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم فبراير 2026 بنسبة 1% أو 60 سنتاً إلى 59.96 دولار للبرميل، لتتراجع دون 60 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ شهر مايو.

وهبطت العقود الآجلة لخام «نايمكس» تسليم يناير 2026 بنسبة 1.1% أو 62 سنتاً إلى 56.20 دولار للبرميل.

وقال محللو بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «انخفضت أسعار النفط الخام مع تقييم السوق لمؤشرات بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، حيث أثار هذا مخاوف من رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الروسية، ما سيزيد من وفرة المعروض في السوق»، وفقًا لوكالات اعلامية غربية.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط بالولايات المتحدة، فضلاً عن مؤشرات مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمي في العديد من الاقتصادات الكبرى خلال وقت لاحق اليوم، قبل إعلان البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً (الأربعاء).