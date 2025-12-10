أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية خلال شهر أكتوبر 2025 بنسبة 8.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بنمو أنشطة التعدين والصناعة التحويلية وإمدادات الطاقة والمياه.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.3%.

قفزة في نشاط التعدين

سجّل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نموًا سنويًا لافتًا بلغ 11.5%، مدفوعًا بارتفاع مستوى الإنتاج النفطي خلال أكتوبر إلى 10 ملايين برميل يوميًا، مقابل 8.9 مليون برميل يوميًا في أكتوبر 2024. كما ارتفع المؤشر شهريًا بنسبة 0.4%.

نمو في الصناعة التحويلية

وارتفع مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 5.5% سنويًا، بدعم من تحسن إنتاج:

فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة: 8.0%

المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية: 8.1%

وعلى المستوى الشهري، صعد أداء القطاع بنسبة 0.9%.

تحسن في إمدادات الكهرباء والمياه

أشارت البيانات إلى ارتفاع أنشطة:

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.1% سنويًا.

إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 8.5% سنويًا.

في المقابل، تراجع مؤشر الكهرباء شهريًا بنسبة 5.8%، بينما ارتفع مؤشر المياه والنفايات بنسبة 0.6%.

الأنشطة النفطية وغير النفطية

ارتفع مؤشر الإنتاج للأنشطة النفطية بنسبة 10.8% سنويًا، فيما سجّلت الأنشطة غير النفطية نموًا بلغ 4.4%. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأنشطة النفطية 0.6% بينما تراجعت غير النفطية 0.3%.