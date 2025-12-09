أعلنت شركة يونيتشارم الخليج عن شراكة استراتيجية مع شركة القدية للاستثمار، لتصبح الشريك الرسمي لمنتجات العناية بالأسرة في مدينة القدية.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم يونيتشارم الخليج بتوفير مجموعة من منتجاتها العالية الجودة في مجال العناية الشخصية في عدد من معالم مدينة القدية، بما في ذلك المتنزهين العالميين Six Flags وAquarabia مدينة القدية.

ستتيح هذه الشراكة توفيرمنتجات يونيتشارم الرائدة وتشمل حفاضات بيبي جوي، ومنتجات العناية النسائية سوفي، والمنتجات الورقية أونو لزوار Six Flags و Aquarabia مدينة القدية، لضمان حصولهم على منتجات عالية الجودة. ويعكس ذلك التزام شركة يونيتشارم الخليج تعزيز رفاهية المجتمع والدخول في شراكات تساهم برفع جودة الحياة للعائلات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

بدأ نشاط يونيتشارم الخليج لتصنيع منتجات العناية الصحية في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 30 عاماً، حيث توفّرالشركة أعلى مستويات الجودة للأمهات والأطفال وللعائلة بشكل عام. وتعتمد الشركة على التكنولوجيا والابتكار اليابانيين المتقدمين حيث اكتسبت منتجات الشركة ثقة المستهلك السعودي والعائلات في المنطقة. وتُعد بيبي جوي العلامة رقم واحد في مجال العناية بالطفل في المملكة العربية السعودية وفي دول مجلس التعاون، كما تتميز الشركة بتفهمها ودعمها لرحلة الأمومة والأبوة.

تؤكد يونيتشارم الخليج التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. حيث تتماشى استراتيجيات وإنجازات الشركة مع رؤية المملكة 2030 في السعي المشترك نحو ركائز مستدامة تشمل الإنسان، تحسين جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد، والتقدم التكنولوجي، ورفاهية المجتمع، وتمكين المرأة.

وبفضل نهجها المتكامل والمستدام في تصنيع منتجات العناية الصحية، تواصل شركة يونيتشارم الخليج الالتزام بهدفها الرامي الى توفير رعاية لطيفة مدى الحياة. ومن خلال الاستثمار المتواصل لتعزيز ريادتها التكنولوجية، تقدم الشركة منتجات تستجيب لأنماط حياة المستهلكين المتنوعة والبيئة الاجتماعية المتغيرة.

شركة يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية

يونيتشارم الخليج هي استثمار مشترك بين شركة يونيتشارم اليابانية وشركة دار الانماء. على مدى ستّين عاما، تميّزت شركة يونيتشارم اليابانية بتقديم تقنيات وابتكارات فريدة في مجال المنتجات الصحية للام والطفل وافراد الاسرة وتشمل هذه المنتجات حفاضات الأطفال والبالغين ومنتجات العناية النسائية، وغيرها من المنتجات المكمّلة. تعمل شركة يونيتشارم اليابانية في أكثر من 80 دولة، وهي رائدة في أسواق القارة الآسيوية، وتقدم رعاية لطيفة مدى الحياة لملايين المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.