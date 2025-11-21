يتجه الدولار الأمريكي، الجمعة، لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، مدعومًا بتزايد قناعة المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم، خاصة بعد تقرير الوظائف الأمريكي المربك الذي صدر الخميس متأخرًا بسبب الإغلاق الحكومي.

تسارع نمو الوظائف

وأظهر التقرير تسارع نمو الوظائف في سبتمبر، لكن معدل البطالة قفز إلى 4.4%، وهو الأعلى منذ 4 سنوات، مما عمّق الضباب حول الخطوة التالية للفيدرالي. وانخفضت احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى 27% فقط وفقًا لأسواق العقود الآجلة.

وبحسب وكالة رويترز، قال اقتصاديون: «تقرير الوظائف لم يوفر الوضوح المطلوب بشأن ديسمبر، ما يجب على الفيدرالي فعله هو خفض 25 نقطة أساس، لكن ما سيفعله بالفعل نقاش مختلف تمامًا، والتوقف لن يفاجئنا».

صعود الدولار

وصعد مؤشر الدولار (DXY) إلى 100.20 نقطة، قريبًا من أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف، مرتفعًا 0.9% خلال الأسبوع، وفي المقابل، ظل اليورو محاصرًا قرب أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1528 دولار (خاسرًا 0.8% أسبوعيًا)، والجنيه الإسترليني عند 1.3084 دولار (خاسرًا 0.7% أسبوعيًا) مع ترقب الميزانية البريطانية المرتقبة.

انهيار الين الياباني

يأتي ذلك، فيما استحوذ الين على اهتمام الأسواق بعدما لامس أدنى مستوى في 10 أشهر عند 157.90 للدولار، متجهًا لخسارة أسبوعية بنحو 2%، وهي الأسوأ منذ أكثر من شهر.

وفاقم الوضع إعلان الحكومة اليابانية الجمعة اعتماد حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 21.3 تريليون ين (نحو 135 مليار دولار) في عهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، مما أثار موجة بيع عنيفة على السندات اليابانية والين.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، الجمعة، إن «التدخل في سوق الصرف خيار مطروح» لمواجهة التحركات المضاربية المفرطة، في تصعيد واضح للتحذيرات الشفهية من طوكيو.

تحذير اقتصادي

وحذر فيشنو فاراثان، كبير اقتصاديي بنك ميزوهو في آسيا: «خطر التدخل أصبح الفيل في الغرفة الآن… لكن أي تدخل سيكون انتهازيًا وقصير الأجل، مجرد مطبات سرعة لا حواجز».

يُذكر أن طوكيو كانت قد أنفقت في يوليو 2024 نحو 5.53 تريليون ين (37 مليار دولار) لدعم الين عندما اقترب من أدنى مستوياته في 38 عامًا.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الجمعة ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان إلى 3.0% في أكتوبر، متجاوزًا هدف بنك اليابان (2%) للشهر الثامن عشر على التوالي، مما يُبقي التكهنات حية بشأن رفع محتمل لأسعار الفائدة قريبًا، أما الدولار الأسترالي فاستقر عند 0.6446 والنيوزيلندي عند 0.5588 دولار، بعد خسائر ليلية وسط موجة نفور عامة من المخاطرة في الأسواق العالمية.