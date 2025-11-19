ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 134.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك ﺑ1.2 مليار دولار، مقارنة بشهر أغسطس الماضي.



وحافظت السعودية على المركز الـ 18 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية، حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.



وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 106.1 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 79% من الإجمالي، و28.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 21%.



وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر الماضي، بنحو 1189.3 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 865 مليار دولار.