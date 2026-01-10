أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكماً لصالحها في الدعوى القضائية التي تنظر في مدى شرعية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس، لكنها لا تزال تدرس القرارات التي يمكن اتخاذها إذا حكمت المحكمة ضدها.



وأضاف هاسيت في مقابلة مع قناة «CNBC» بثت أمس (الجمعة): نتوقع الفوز، وإن لم يتحقق ذلك، فنحن نعلم أن لدينا أدوات أخرى يمكننا استخدامها للوصول إلى النتيجة نفسها.



وأوضح أن الإدارة الأمريكية عقدت اجتماعاً عبر الهاتف مساء أمس الأول (الخميس) مع جميع المسؤولين لمناقشة الخطوات التالية المحتملة.