أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن شركات النفط العالمية الكبرى تعهدت باستثمار 100 مليار دولار في قطاع النفط بفنزويلا في حقبة ما بعد نيكولاس مادورو، وذلك قبيل لقائه مسؤولي هذه الشركات (الجمعة).



وأطاحت الولايات المتحدة بمادورو إثر القبض عليه وزوجته من قبل قوات أمريكية خاصة في الثالث من شهر يناير، ونقله إلى أراضيها لمواجهة تهم الاتجار بالمخدرات.



ولم يخفِ ترمب اهتمام واشنطن باستغلال نفط فنزويلا التي تحوز أكبر احتياطات مثبتة للخام في العالم، لكن يعاني قطاعها وبنيته التحتية ضغط العقوبات الأمريكية المفروضة منذ أعوام، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).



وأكد المسؤولون في واشنطن بعد اعتقال مادورو، أن واشنطن ستتولى إدارة فنزويلا في المرحلة القادمة، بينما ألمح وزير الطاقة كريس رايت (الأربعاء) الماضي إلى أن بلاده ستسيطر على قطاع النفط في كراكاس إلى أجل غير مسمى.



إلا أن نائبة مادورو ديلسي رودريغيز التي باتت رئيسة فنزويلا بالوكالة، شددت على أن حكومتها هي من تمسك زمام الأمور، بينما اكتفت الشركة الوطنية للنفط في فنزويلا بالقول إنها تجري مباحثات مع واشنطن بشأن بيع الخام.