ارتفعت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي اليوم، مدعومة بتراجع الدولار وتوقعات بإنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية (0.4%) ليصل إلى (4142.70) دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر أمس (الثلاثاء).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.8%) لتصل إلى (4149.20) دولار للأوقية.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.1%) إلى (51.29) دولار للأوقية، وتراجع البلاتين (0.1%) إلى (1583.10) دولار، فيما استقر البلاديوم عند (1443.56) دولار.