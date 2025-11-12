ارتفعت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي اليوم، مدعومة بتراجع الدولار وتوقعات بإنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية (0.4%) ليصل إلى (4142.70) دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر أمس (الثلاثاء).
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.8%) لتصل إلى (4149.20) دولار للأوقية.
وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.1%) إلى (51.29) دولار للأوقية، وتراجع البلاتين (0.1%) إلى (1583.10) دولار، فيما استقر البلاديوم عند (1443.56) دولار.
Gold prices rose for the fourth consecutive day today, supported by a decline in the dollar and expectations of an end to the government shutdown in the United States.
Gold increased in spot transactions by (0.4%) to reach (4142.70) dollars per ounce, after hitting its highest level since October 23 yesterday (Tuesday).
U.S. gold futures for December delivery rose (0.8%) to reach (4149.20) dollars per ounce.
In other metals, silver in spot transactions rose (0.1%) to (51.29) dollars per ounce, while platinum fell (0.1%) to (1583.10) dollars, and palladium remained stable at (1443.56) dollars.