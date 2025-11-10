ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تقييم المستثمرين لاحتمال إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي قريباً، وسط مخاوف بشأن زيادة المعروض.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11 سنتاً، ما نسبته 0.17%، لتصل إلى 63.74 دولار للبرميل، وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.22%، ما يعادل 13 سنتاً، مسجلاً 59.88 دولار للبرميل.



وبات إنهاء الإغلاق الحكومي التاريخي، الذي دخل يومه الأربعين، قريباً بعد أن تحرّك مجلس الشيوخ أمس للتصويت على إعادة فتح الحكومة الفيدرالية.



أسواق العملات



وفي أسواق العملات، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 154.17 ين ياباني من 153.72 ين، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1569 دولار من 1.1562 دولار.



وفي أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية في أوروبا وآسيا اليوم، بعدما اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي خطوات أولية لإنهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية؛ ما دفع العقود الآجلة الأمريكية إلى الارتفاع.



وجاءت مكاسب اليوم مدفوعة بانتعاش أسهم قطاع التكنولوجيا، بعدما تراجع قلق المستثمرين بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم المرتبطة بحمى الذكاء الاصطناعي.



مكاسب كبيرة



وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.8% ليصل إلى 23988.83 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.4% ليصل إلى 8060.64 نقطة.



وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3% ليصل إلى 4073.24 نقطة، وصعد مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.3% ليصل إلى 50911.76 نقطة، مدعوماً بمكاسب كبيرة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي.



وفي بورصة وول ستريت، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تباين، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، وارتفع كذلك مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.2%.