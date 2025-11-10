ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تقييم المستثمرين لاحتمال إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي قريباً، وسط مخاوف بشأن زيادة المعروض.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11 سنتاً، ما نسبته 0.17%، لتصل إلى 63.74 دولار للبرميل، وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.22%، ما يعادل 13 سنتاً، مسجلاً 59.88 دولار للبرميل.
وبات إنهاء الإغلاق الحكومي التاريخي، الذي دخل يومه الأربعين، قريباً بعد أن تحرّك مجلس الشيوخ أمس للتصويت على إعادة فتح الحكومة الفيدرالية.
أسواق العملات
وفي أسواق العملات، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 154.17 ين ياباني من 153.72 ين، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1569 دولار من 1.1562 دولار.
وفي أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية في أوروبا وآسيا اليوم، بعدما اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي خطوات أولية لإنهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية؛ ما دفع العقود الآجلة الأمريكية إلى الارتفاع.
وجاءت مكاسب اليوم مدفوعة بانتعاش أسهم قطاع التكنولوجيا، بعدما تراجع قلق المستثمرين بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم المرتبطة بحمى الذكاء الاصطناعي.
مكاسب كبيرة
وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.8% ليصل إلى 23988.83 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.4% ليصل إلى 8060.64 نقطة.
وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3% ليصل إلى 4073.24 نقطة، وصعد مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.3% ليصل إلى 50911.76 نقطة، مدعوماً بمكاسب كبيرة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
وفي بورصة وول ستريت، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تباين، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، وارتفع كذلك مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.2%.
Oil prices rose today as investors assessed the likelihood of a soon-to-be-ended U.S. government shutdown, amid concerns about increased supply.
Brent crude futures increased by 11 cents, or 0.17%, reaching $63.74 per barrel, while West Texas Intermediate (WTI) crude rose by 0.22%, equivalent to 13 cents, recording $59.88 per barrel.
The historic government shutdown, which has entered its fortieth day, is nearing an end after the Senate moved yesterday to vote on reopening the federal government.
Currency Markets
In the currency markets, the U.S. dollar rose against the Japanese yen, reaching 154.17 yen from 153.72 yen, while the euro increased to $1.1569 from $1.1562.
In the stock markets, global stocks in Europe and Asia rose today after the U.S. Senate took initial steps to end the federal government shutdown, which pushed U.S. futures higher.
Today's gains were driven by a rebound in technology sector stocks, as investor concerns eased regarding the significant rise in stock prices linked to the artificial intelligence craze.
Significant Gains
The German DAX index increased by 1.8% to reach 23988.83 points, while the French CAC 40 index rose by 1.4% to 8060.64 points.
The KOSPI index in South Korea climbed by 3% to 4073.24 points, and the Nikkei 225 index in Japan increased by 1.3% to 50911.76 points, supported by significant gains in AI company stocks.
On Wall Street, U.S. stock indices closed mixed, with the S&P 500 index rising by 0.1%, and the Dow Jones Industrial Average increasing by 0.2%, while the Nasdaq Composite index for technology stocks fell by 0.2%.