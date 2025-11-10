ارتفعت الأسهم العالمية في أوروبا وآسيا، اليوم، بعدما اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي خطوات أولية لإنهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية؛ ما دفع العقود الآجلة الأمريكية إلى الارتفاع.



وجاءت مكاسب اليوم مدفوعة بانتعاش أسهم قطاع التكنولوجيا، بعدما تراجع قلق المستثمرين بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم المرتبطة بحمى الذكاء الاصطناعي.



وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.8% ليصل إلى 23988.83 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.4% ليصل إلى 8060.64 نقطة.



وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3% ليصل إلى 4073.24 نقطة، وصعد مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.3% ليصل إلى 50911.76 نقطة، مدعوماً بمكاسب كبيرة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي.



آسيا وأمريكا



وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.6% ليصل إلى 26649.06 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5% ليصل إلى 4018.60 نقطة.



وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 8835.90 نقطة.



كما ارتفع مؤشر تايكس التايواني القياسي بنسبة 0.8%، وارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.3%.



وفي بورصة وول ستريت، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تباين في جلسة يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، ارتفع كذلك مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.2%.



الطاقة والعملات



وفي أسواق الطاقة، ارتفع صباح اليوم (الإثنين) سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 67 سنتاً ليصل إلى 60.42 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 62 سنتاً ليصل إلى 64.25 دولار للبرميل.



وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 154.17 ين ياباني من 153.72 ين، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1569 دولار من 1.1562 دولار.