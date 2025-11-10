انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، بمقدار 0.56 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,243.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 197 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 158 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 96 شركة.


وكانت أسهم شركات دار الأركان، وصناعة الورق، وأماك، وصناعات، ومرنة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، ومسك، وطيران ناس، وصدق، وارتيكس الأكثر انخفاضًا في التعاملات.


الأكثر نشاطاً


وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.33% و9.96%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وstc، وطيران ناس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 2.96 نقطة، ليصل إلى مستوى 24351.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.