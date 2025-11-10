انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، بمقدار 0.56 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,243.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 197 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 158 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 96 شركة.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، وصناعة الورق، وأماك، وصناعات، ومرنة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، ومسك، وطيران ناس، وصدق، وارتيكس الأكثر انخفاضًا في التعاملات.
الأكثر نشاطاً
وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.33% و9.96%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وstc، وطيران ناس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 2.96 نقطة، ليصل إلى مستوى 24351.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
The main index of the Saudi stock market decreased today by 0.56 points, reaching a level of 11,243.80 points, with trading valued at 4.2 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 197 million shares, with shares of 158 companies recording an increase in value, while shares of 96 companies declined.
The shares of Dar Al Arkan, Paper Industry, Amak, Industries, and Marnah saw the highest increases, while the shares of Gulf Training, Misk, Flynas, SEDCO, and Artix experienced the most significant declines in trading.
Most Active
The rates of increase and decrease ranged between 5.33% and 9.96%, while the shares of Americana, Mahara, Saudi Aramco, Jabal Omar, and Chemical were the most active in terms of volume, while the shares of Al Rajhi, Saudi Aramco, Al Ahli, stc, and Flynas were the most active in terms of value.
The parallel market index, Nomu, closed today down by 2.96 points, reaching a level of 24,351.47 points, with trading valued at 26 million riyals, and the volume of traded shares exceeded two million shares.