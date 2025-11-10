قال رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز البوق: «إن حجم سوق التأمين السعودي حقق نمواً بنسبة تتجاوز 17% في عام 2024، فيما ارتفع عمق التأمين ليصل إلى 2.6%، ليتفوق في وتيرة نموه على متوسط نمو قطاع التأمين في مجموعة العشرين».



وأوضح البوق في كلمته ضمن مؤتمر التأمين العالمي (Ingate)، أن السعودية تستهدف مضاعفة حجم أقساط التأمين بحلول عام 2030.



وذكر أن الهيئة واصلت تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لجعل السوق السعودي أكثر جاذبية واستدامة، حيث أطلقت مشروع نظام التأمين الجديد للاستطلاع العام، والبيئة التشريعية التجريبية، لدعم الشركات الناشئة وتمكين الحلول التأمينية المبتكرة.