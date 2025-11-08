حذر وزير النقل الأمريكي شون دافي من أنه قد يجبر شركات الطيران على خفض رحلاتها الجوية بما يصل إلى 20% إذا استمر الإغلاق الحكومي، في وقت تتسابق فيه شركات الطيران الأمريكية لتطبيق تخفيضات غير مسبوقة في الرحلات استجابة لتوجيهات الحكومة.



وأشار دافي إلى أنه ربما يطلب لاحقاً خفض الرحلات 20% إذا ساءت الأمور وتغيب المزيد من المراقبين عن العمل، وقال: «أقيّم البيانات، سنتخذ القرارات بناء على ما نراه في المجال الجوي».



وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أمرت شركات الطيران بخفض الرحلات الجوية 4% في 40 مطاراً رئيسياً بسبب الإغلاق الحكومي، على أن ترتفع النسبة إلى 10% بحلول 14 نوفمبر الجاري.



وأدى غياب مراقبي الحركة الجوية إلى تأخير مئات الرحلات في 10 مطارات، من بينها أتلانتا وسان فرانسيسكو وهيوستن وفينيكس وواشنطن ونيوآرك.



رحلات متأخرة



وأفاد موقع «فلايت أوير» الإلكتروني، الذي يتتبع الرحلات الجوية، بأنه بحلول الساعة 7:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:30 بتوقيت غرينتش)، وصل عدد الرحلات المتأخرة إلى أكثر من 5300 رحلة.



وخلال فترة الإغلاق الحكومي القياسية المستمرة منذ 38 يوماً، أُجبر 13 ألف مراقب للحركة الجوية و50 ألفاً من موظفي أمن المطارات على العمل من دون أجر، ما أدى إلى زيادة التغيب عن العمل.



وبدأ تقليص عدد الرحلات عند الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، ويشمل نحو 700 رحلة تديرها أكبر 4 شركات طيران أمريكية.



ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% الثلاثاء القادم، ثم 10% بحلول 14 نوفمبر القادم، إذا لم ينته الإغلاق الحكومي، علماً أن هذه الإجراءات لا تشمل الرحلات الدولية.