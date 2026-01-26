سجّل الذهب قفزة تاريخية جديدة بعدما تخطّى حاجز 5000 دولار للأونصة (الأوقية)، مواصلاً مساره الصاعد في ظل تنامي توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتفاقم الخلاف بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حول غرينلاند، ما عزز مكاسب الذهب خلال العام الحالي، وسط توقعات باستمرار حالة الضبابية المالية والجيوسياسية.

وخلال 2025، ارتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة 64%، بدعم من توجهات السياسة النقدية الأمريكية نحو التيسير، إلى جانب تنامي الطلب من البنوك المركزية، وواصلت الصين شراء الذهب للشهر الـ14 على التوالي في ديسمبر، إضافة إلى تدفقات قياسية على صناديق الاستثمار المتداولة.