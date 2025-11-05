تباينت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملاتها اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو6 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.800 تريليون جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.3 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.17% مسجلًا 39132.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 12078.12 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.82% منهياً التعاملات عند مستوى 15928.89 نقطة.



أرقام قياسية



وكانت البورصة المصرية قد حققت أرقاماً قياسية وارتفاعات متتالية هي الأطول منذ أكثر من عقدين، خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي، بعدما حققت مكاسب سوقية بلغت نحو 184 مليار جنيه، ليصعد رأس المال السوقي إلى 2.77 تريليون جنيه، وسط صعود جماعي لمؤشرات السوق بقيادة المؤشر الرئيسي EGX30 الذي ارتفع بأكثر من 4% متجاوزاً مستوى 38,200 نقطة، في حين قفز مؤشر EGX70 بنحو 10%، بدعم من التدفقات المحلية وتحسّن المؤشرات الاقتصادية الكلية.