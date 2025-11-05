انخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسة، اليوم، بمقدار 142 نقطة، بنسبة 1.2% ليغلق عند 11,257 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكثر من شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال.



ورغم التراجع صعد سهم مجموعة صافولا بنسبة 4%، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثالث 2025. وتصدر سهم توبي، ارتفاعات اليوم بنسبة 6%، كما شهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، في حين تراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بأقل من 1%. وهبط سهم كهرباء السعودية، بنسبة 8% عند 14.53 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الثالث 2025 بنسبة 35%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



تداولات الشركات



وأنهت أسهم الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، ومعادن، وأكوا باور، وبنك البلاد، واتحاد اتصالات، والعربي، وبنك الرياض، والأول، وسليمان الحبيب، تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و3%.



وتراجع سهم أسواق العثيم، بنسبة 6% عند 7.05 ريال.



وتصدر سهم أسيج تراجعات اليوم بنسبة 10%، عقب إعلانها بلوغ خسائرها المتراكمة 46.35% من رأس المال.