كشف رصد أجرته «عكاظ» تراجع القيمة السوقية لمؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) إلى نحو 8.76 تريليون ريال، إذ بلغ إجمالي خسائر المؤشر السوقية خلال 3 أسابيع فقط نحو 280.7 مليار ريال (أكثر من ربع تريليون ريال)، توزعت على 262 شركة مدرجة.



وخلا الرصد من القيمة السوقية لشركات «سي جي إس، شري، المسار الشامل، الرمز» نظراً إلى إدراجها في الأسبوعين الماضيين، إذ ارتفع عدد الشركات المدرجة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 266 شركة وصندوقاً، ومع هذه الشركات فإن القيمة السوقية الإجمالية 8.77 تريليون ريال.



وسجلت أسهم 24 شركة مدرجة خلال تداولاتها الأسبوع الماضي أدنى قاع تاريخي لها، ممثلة في شركات وصناديق: «تكوين، كيمانول، الفخارية، أسمنت نجران، أسمنت الشمالية، سي جي إس، سماسكو، لومي، شري، هرفي، ريدان، أمريكانا، السيف غاليري، محطة البناء، المنجم، الدواء، النهدي، المطاحن الأولى، المطاحن الحديثة، فقيه الطبية، مرنة، الخليجية العامة، أمانة للتأمين، عناية، الخبير ريت».



وجاء تراجع المؤشر متزامناً مع انخفاض السيولة المتداولة، التي تُعد أحد أهم المؤشرات المؤثرة في حركة السوق، إذ إن ارتفاع قيم التداول غالباً ما يصاحبه صعود في أسعار الأسهم، وخلال العام الحالي 2026 شهدت قيم الصفقات اليومية تراجعاً ملحوظاً، ما أسهم في الضغط على المؤشر، رغم قوة نتائج معظم الشركات المدرجة.



ويُعد هذا التراجع تراجعاً سوقياً لا يعكس بالضرورة الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، خصوصاً أن العديد منها، وفي مقدمتها البنوك العشرة المدرجة، حققت أرباحاً تاريخية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2025، مسجلة نمواً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة.



ودفعت الأسعار الحالية، في وصول 79 شركة وصندوقاً إلى التداول دون قيمتها الدفترية، ما يعكس فجوة واضحة بين الأداء المالي للشركات وأسعارها السوقية الحالية.



* مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي)



- 266 شركة مدرجة



- 8.77 تريليون ريال



- 24 شركة سجلت قاعها التاريخي



- 79 شركة وصندوقاً دون قيمتها الدفترية