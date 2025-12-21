استقبل أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، مساعد مدير شرطة منطقة حائل للشؤون الأمن اللواء بندر بن معيض الرشيدي، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء، بحضور مدير شرطة منطقة حائل اللواء كتاب العتيبي.



ونوّه أمير منطقة حائل بما توليه القيادة من دعم واهتمام برجال الأمن وجنود الوطن وحماته على الحدود، مؤكداً أن نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها هذه البلاد المباركة هي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتطبيق ولاة الأمر تعاليم الشريعة الإسلامية، وبوجود رجال أمن مخلصين للدين أولاً، ثم للملك والوطن، وحريصين على حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.