توقّع البنك المركزي الفرنسي أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نمواً متواضعاً لكنه مستمر في السنوات القادمة، مدفوعاً بانتعاش الإنفاق الأسري والاستثمار التجاري، شريطة أن تتضح الأجواء السياسية وتزول حالة عدم اليقين.



وأشار البنك في تقرير حديث، إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% في 2025، بعد أن سجل في النصف الثاني من العام أداءً أفضل من المتوقع مدعوماً بصادرات الطيران واستثمارات الشركات، وهو تعديل صعودي مقارنة بتقديره السابق البالغ 0.7% في شهر سبتمبر.



وتُقدَّر وتيرة النمو عند 1.0% في كل من 2026 و2027، قبل أن ترتفع إلى 1.1% في 2028، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 0.9% لعام 2026 و1.1% لعام 2027، دون تقدير سابق لعام 2028.