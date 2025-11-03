روسيا: تسوية 99% من تجارتنا مع الصين بالعملات الوطنية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن تسويات التجارة بين روسيا والصين تجري بالكامل تقريباً بالعملات الوطنية، حيث بلغت 99%.



وقال نوفاك في مقابلة مع قناة «روسيا-1» التلفزيونية: «وفي حجم التبادل التجاري تجري التسويات بالعملات الوطنية بنسبة تقارب 99%، وتتمثل المجالات الرئيسية، بالطبع، في التعاون في مجال النفط والغاز، والطاقة الكهربائية، وصناعة الفحم، ومصادر الطاقة المتجددة».



تحديات العقوبات



وتعززت العلاقات بين بكين وموسكو في الوقت الذي يواجه فيه اقتصاد روسيا تحديات العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا.



وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تراجع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بنسبة 9.4% على أساس سنوي ليبلغ 143.76 مليار دولار.



وانخفضت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال هذه الفترة بنسبة 9.7% لتصل إلى 64.77 مليار دولار، فيما تراجعت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 9.1%، لتسجل 78.99 مليار دولار.



تبادل تجاري



يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع في 2023 بنسبة 26.3%، ليصل إلى 240.11 مليار دولار، ثم حقق في 2024 رقماً قياسياً بلغ 244.81 مليار دولار.



وما زالت موارد الطاقة (النفط والغاز الطبيعي والفحم) تشكل الجزء الأكبر من الصادرات الروسية إلى الصين، إلى جانب المعادن والأخشاب والأغذية البحرية والمنتجات الزراعية. وفي المقابل، تشمل الصادرات الصينية إلى روسيا السيارات والجرارات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والمعدات الصناعية.