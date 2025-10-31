تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملاته اليوم (الجمعة)، لتسجل خسارة أسبوعية، لكنها حققت مكاسب للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر في ظل حالة عدم اليقين على الصعيدين التجاري والجيوسياسي.



وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.48% أو ما يعادل 19.4 دولار إلى 3996.50 دولار للأوقية، لتعمق خسارتها على مدار الأسبوع إلى 3.40%.



لكن على صعيد الأداء الشهري، ارتفع الذهب بنسبة 3.20% في شهر أكتوبر، بعد تصاعد التوترات التجارية بين أمريكا والصين، قبل أن تنحسر مجدداً هذا الأسبوع عقب توصل البلدين إلى اتفاق مؤقت بشأن عدد من القضايا العالقة.



وساعدت التهدئة التجارية على تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، مما قلّص من الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، لكن الأسواق تتابع بشيء من الحذر التطورات العسكرية على الجبهة الشرقية لأوروبا، في ظل تعثر جهود الوساطة الأمريكية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



من ناحية أخرى، أبدى رئيسا الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي ودالاس تحفظهما على قرار البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، نظراً لمخاطر ارتفاع التضخم تزامناً مع استقرار أوضاع سوق العمل نسبياً في تقديرهما.