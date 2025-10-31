انكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر السابع على التوالي في شهر أكتوبر، بفعل تراجع الطلب الجديد على الصادرات، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ أكثر من 9 سنوات.



وأظهر مسح المكتب الوطني للإحصاء الجمعة انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49 نقطة في أكتوبر مقابل 49.8 نقطة في شهر سبتمبر، مسجلاً أدنى مستوى له خلال 6 أشهر، وبقي دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، كما جاء أقل من التوقعات البالغة 49.6 نقطة.



وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج لأول مرة دون مستوى 50 نقطة -الفاصل بين الانكماش والنمو- منذ شهر أبريل الماضي، كما سجل المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة أسوأ قراءة له منذ ذلك الحين، بحسب «بلومبيرغ».



وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي إلى 50.1 نقطة مقابل 50 نقطة في سبتمبر، مدعوماً بارتفاع طفيف في قطاع الخدمات إلى 50.2 نقطة، بينما تراجع مؤشر البناء إلى 49.1 نقطة من 49.3 نقطة.



وأشار خبراء إلى أن الصادرات الصافية تشكل نحو ثلث النمو الاقتصادي للصين هذا العام. ويتوقع محللون أن يشهد الربع الأخير من 2025 أضعف أداء منذ الإغلاق المرتبط بكوفيد-19 في 2022.