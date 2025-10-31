تعتزم شركات سعودية كبرى تنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات في سورية، في إطار نهج المملكة الموجه نحو الأعمال من أجل تعافي البلاد.



وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجلس الأعمال السعودي السوري» عبدالله ماندو إن من بين الشركات التي تتطلع إلى دخول السوق السورية شركتي «أكوا باور، وإس تي سي».



وأضاف أن الخطة تهدف إلى البدء بأساسيات الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب، من خلال إعادة بناء البنية التحتية للطاقة وقطاعي المال والاتصالات، وفقاً لوكالات إعلامية.



ومضى قائلاً: «الهدف هو جذب مليارات الدولارات من رأس المال الفعلي إلى سورية خلال السنوات الخمس القادمة».