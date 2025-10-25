«الأوروبي» يكثف جهوده لخفض الاعتماد على «النادرة الصينية»

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم أن الاتحاد الأوروبي يضع خطة جديدة للحد من اعتماده على المواد الخام الحيوية من الصين، وانتقدت بكين بسبب القيود الموسعة على تصدير المواد الأرضية النادرة.



وقالت فون دير لاين في مؤتمر في برلين: «إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى تسريع شراكات المواد الخام الحيوية مع دول مثل أستراليا وكندا وتشيلي وجرينلاند وقازاخستان وأوزبكستان وأوكرانيا».



وقالت: «إن الخطة ستشمل أيضاً جهوداً أكبر لإعادة تدوير المواد الخام المهمة في المنتجات التي تباع في أوروبا».



مصادر بديلة



وأوضحت أن «الهدف هو الحصول على مصادر بديلة للمواد الخام الحيوية على المدى القصير والمتوسط والطويل لصناعاتنا الأوروبية».



وأضافت: «إن المخطط، المسمى ريسورس إي.يو، سيكون مشابهاً لخطة وضعها الاتحاد الأوروبي بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022 لخفض اعتماده على الطاقة الروسية، المعروفة باسم ريباور إي.يو، وسنركز على كل شيء من الشراء المشترك إلى التخزين، وسنعزز الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية لإنتاج ومعالجة المواد الخام الحيوية هنا في الاتحاد الأوروبي».



لكن فون دير لاين ذكرت أن القيود لها أيضاً تأثير كبير على أوروبا في القطاعات الصناعية، ومنها السيارات والدفاع والفضاء وشرائح الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.