شينباوم: نحرز تقدماً في المفاوضات التجارية مع أمريكا

أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وبلادها متقدمة جدا، عقب إعلان نظيرها الأمريكي دونالد ترمب قطع المحادثات مع كندا، شريكتهما في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.



وقالت شينباوم في مؤتمر صحفي إن وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد سيتوجه الأسبوع الحالي لحضور اجتماع أبيك (منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ) في كوريا الجنوبية، حيث سيعقد اجتماعات أخرى مع إدارة الرئيس ترمب.



وردت شينباوم على أسئلة الصحفيين حول تداعيات الخلافات بين أوتاوا وواشنطن على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، قائلة: «سننتظر».



وأعربت شينباوم عن تفاؤلها بإمكان إبرام وزير الاقتصاد بعض الاتفاقات مع الفريق الأمريكي في كوريا الجنوبية. وقالت: «نحرز تقدما جيدا جدا في درس النقاط التي أثاروها ويعتبرونها عقبات أمام اتفاقية التجارة، ولا نعتبر غالبيتها على هذا النحو».



تحول مفاجئ



وأنهى ترمب محادثات التجارة مع كندا يوم الخميس الماضي في تحوّل مفاجئ لموقفه بسبب حملة إعلانية مناهضة للرسوم الجمركية مولتها مقاطعة أونتاريو الكندية.



وفي سبتمبر الماضي، وخلال زيارة رسمية للمكسيك قام بها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، دعت الدولتان إلى اتفاقية تجارة حرة أكثر إنصافا وفعالية في أمريكا الشمالية، بينما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية على جارتيه وشريكتي بلاده تجاريا.