

تخفيف أزمة



رسم استيراد

يُرجح أن تُعقد الجولة القادمة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع القادم، إذ يتولى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ مهمة التفاوض لتخفيف الإجراءات التصعيدية الجديدة بين أكبر اقتصادين في العالم.وقال بيسنت خلال فعالية في البيت الأبيض مساء أمس إنه سيتحدث مع ليفنغ، حوالى الساعة الثامنة والنصف أو التاسعة بتوقيت نيويورك. وأضاف: «هو وأنا، ومعنا وفد، سنلتقي في ماليزيا – على الأرجح بعد أسبوع من الغد – للتحضير لاجتماع الرئيسين».وجاءت تصريحات بيسنت بعد أن عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفاؤله بأن المحادثات مع المسؤولين الصينيين قد تسفر عن اتفاق يخفف الأزمة التي شهدت تهديده برفع الرسوم الجمركية بشكل كبير. وتشير هذه التصريحات مجتمعة إلى مسعى من واشنطن لتهدئة المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة مع بكين قد تُحدث هزة في الاقتصاد العالمي.وأضاف ترمب: «أعتقد أننا نسير بشكل جيد، وأعتقد أننا على وفاق مع الصين». كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يعتقد أن اجتماعه المقرر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ – المزمع عقده هذا الشهر في كوريا الجنوبية على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) – سيمضي كما هو مخطط له.وقبل أسبوع واحد فقط، كان ترمب قد أثار احتمال إلغاء لقائه الأول وجهاً لوجه مع شي منذ عودته إلى البيت الأبيض، بعد أن أغضبته تعهّدات الحكومة الصينية بفرض قيود واسعة على العناصر الأرضية النادرة ذات الأهمية الإستراتيجية. كما أعلن فرض رسم استيراد إضافي بنسبة 100% على السلع الصينية اعتباراً من الأول من نوفمبر القادم. لكن ترمب وصف أمس، عودة الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية بأنها «لن تستمر للأبد»، في مقطع من مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس».