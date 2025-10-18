مع تقييم المستثمرين ونتائج البنوك.. مكاسب أسبوعية لـ«وول ستريت»



ارتفاع المؤشر

ضوابط جديدة

سجلت وول ستريت مكاسب أسبوعية مع نهاية تعاملات آخر جلسة لها، مع تقييم المستثمرين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الصين، في حين خففت النتائج الفصلية للبنوك الأمريكية من المخاوف بشأن مخاطر الائتمان.وقال ترمب: «إن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 100% على السلع القادمة من الصين لن تكون دائمة». لكنه ألقى باللوم على بكين في المأزق الأخير في المحادثات التجارية التي بدأت بتشديد السلطات الصينية القيود على صادرات المعادن الإستراتيجية.وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 33.37 نقطة، أو 0.50%، ليغلق عند 6662.44 نقطة، وزاد المؤشر على أساس أسبوعي بنسبة 1.7%.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 113.61 نقطة، أو 0.50%، ليصل إلى 22676.15 نقطة، بينما سجل ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2.1%.وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 235.83 نقطة أو 0.51% ليسجل 46188.07 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%.وقال روبرت بافليك، كبير مديري المحافظ الاستثمارية بإحدى الشركات العالمية: «لا تعرف السوق حقاً ما الذي يجب أن تتخذه عندما يتحدث دونالد ترمب، هناك فقط الكثير من التعليقات المتبادلة في ما يتعلق بالصين والرسوم الجمركية».وكان ترمب قد كشف عن الرسوم الجمركية الجديدة قبل أسبوع، إلى جانب ضوابط جديدة على تصدير «جميع البرمجيات المهمة»، على أن تدخل حيز التنفيذ في أول نوفمبر القادم.